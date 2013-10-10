Павло Лебедєв зустрівся з особовим складом Одеського гарнізону

У Георгіївській залі Військової академії Міністр оборони України Павло Лебедєв провів зустріч з особовим складом Одеського гарнізону.

– В 2010 році Президент України – Верховний Головнокомандувач Віктор Янукович Збройних Сил України визначив основні напрямки нинішньої військової реформи. Сьогодні ми починаємо етап її активної практичної реалізації, – наголосив під час зустрічі Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Міністр оборони України зазначив, що фінансовий ресурс для проведення реформи визначений у розмірі 131,7 млрд. гривень.

– Для того, щоб вирішити поставлені Верховним Головнокомандувачем завдання, ми проводимо комплекс заходів, спрямованих на зміну самої суті та змісту військової служби, – розповів Павло Лебедєв. – Зокрема, вже найближчим часом буде докорінним чином змінено принцип комплектування нашої армії – вона стане виключно контрактною.

Також Міністр оборони України повідомив учасникам зустрічі, про заплановане збільшення витрат на бойову підготовку Збройних Сил України – з 6,4% від загального бюджету у 2013 році до 10,6% у 2017 році,

– Головним, магістральним напрямком військової реформи стане соціальний фактор, – наголосив Павло Лебедєв. – Сьогоднішній рівень соціального захисту наших військовослужбовців недостатній. Але вже до 1 липня 2014 року грошове забезпечення військовослужбовців подвоїться у порівнянні з квітнем 2013 року. Із забезпеченням житлом ситуація складніша. На квартирному обліку перебуває понад 44 тисячі військовослужбовців, із яких близько 30 тисяч потребують забезпечення постійним житлом, а 15 тисяч – службовим.

Як запевнив Міністр оборони України, для вирішення цієї проблеми сплановано комплекс заходів. Зокрема, планується добудувати 168 об’єктів, реалізувати на відкритих аукціонах надлишкове майно, залучити кошти приватних інвесторів для будівництва житла на землях військового відомства.

– Вже з наступного року військові зможуть отримувати компенсацію за піднайом житла. В середньому сім’я з двох чоловік зможе отримати компенсацію до 2000 гривень, а до кінця 2015 року планується переобладнати 67 будівель на 10800 місць для військовослужбовців-контрактників, – підкреслив Павло Лебедєв.

На завершення зустрічі Міністр оборони України Павло Лебедєв заохотив кращих військовослужбовців Одеського гарнізону цінними подарунками та грамотами.