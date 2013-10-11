Спекотна осінь “чорних беретів”

17:35, 11 жовтня 2013
Військо
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На Ангарському полігоні у Криму тривають планові заняття з бойової підготовки.

До виконання вправ вогневих стрільб з озброєння БМП-2 долучилися військовослужбовці гірсько-піхотної роти окремої бригади берегової оборони. Саме цей підрозділ під керівництвом старшого лейтенанта Романа Немцова буде презентувати національні Військово-Морські Сили на загальноармійських змаганнях на кращий механізований підрозділ, що пройдуть наприкінці місяця на базі окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу в місті Новоград-Волинський.

Мінлива кримська погода дала час для якісної підготовки військовослужбовців, а флотське управління бойової підготовки на чолі із контр-адміралом Денисом Березовським забезпечило військових моряків усім необхідним.

Гірські піхотинці впевнено почувають себе на вогневому рубежі, адже лише тиждень тому в бригаді завершилися двосторонні тактичні навчання, у яких вони брали найактивнішу участь. Тож польової виучки та вправності в діях у військовослужбовців вистачає.

Нині триває підготовка за стандартами конкурсу. Тому що захід, який має на меті виявити найкращий механізований підрозділ національного війська, має певні відмінності та деякі ускладнення в програмі. Це пов’язано з тим, що у Новоград-Волинському очно зустрінуться механізовані підрозділи – переможці корпусних змагань та гірсько-піхотна рота, яка посіла першу сходинку на змаганнях у військах берегової оборони.

Наразі з урахуванням того, що для визначених підрозділів цієї бригади триває інтенсивний період навчання, поруч з військовослужбовцями гірсько-піхотного батальйну стрільби штатним пострілом з озброєння танку Т-64Б виконують танкісти бригади на чолі із комбатом підполковником Віталієм Ярошенком. Належне забезпечення заходу дозволяє військовослужбовцям відшліфовувати вправність виконання бойових стрільб, раз за разом вражаючи мішені на схилах Долгоруковської яйли.

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