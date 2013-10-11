Триває відправка команд у рамках останнього призову

До війська хлопців проводжали під музичний супровід військового оркестру 80 окремого аеромобільного полку. На урочистому мітингу традиційно виступили представники обласної державної адміністрації, громадських та ветеранських організацій. Священик Центру Військового Капеланства Курії Львівської архиєпархії УГКЦ благословив юнаків на ратну службу.

Загалом з Львівщини під час призовної кампанії “Осінь-2013” з військових комісаріатів області до війська має відбути близько 600 новобранців. З них 375 осіб поповнять лави Збройних Сил України.

У Донецьку зі збірного пункту обласного військкомату урочисто провели на строкову військову службу перших 112 осінніх призовників, яких направили служити в частини Сухопутних військ на Київщині та Чернігівщині.

– Всього протягом жовтня-листопада військкоматами Донеччини буде відібрано для проходження строкової військової служби 650 осіб. До Збройних Сил України потрапить 238 юнаків. 18 новобранців служитимуть в Окремому полку Президента України, – розповів військовий комісар Донецького обласного військового комісаріату полковник Сергій Камеш.

Після завершення урочистого мітингу виступив вокальний ансамбль “Донбас” із народними та військово-патріотичними піснями, а потім ветерани військової служби поспілкувалися з призовниками.

Із Запоріжжя до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в відправили 2 військові команди чисельністю 35 осіб. Із них до військової частини Сухопутних військ, яка дислокується у смт Гончарівське Чернігівської області, потрапили 15 новобранців, а 20 юнаків залишилися проходити строкову військову службу в одній з військових частин Внутрішніх військ МВС, що в Запоріжжі.

– Всього лави української армії та інших військових формувань цього року поповнять 600 запорізьких призовників. До Збройних Сил відправлять 270 юнаків, – повідомив обласний військовий комісар полковник Давид Моін.

Привітати призовників з важливою подією в їхньому житті прибули ветерани війни та військової служби, представники влади, громадських та релігійних організацій, батьки та рідні.

На Чернігівщині у селищі Радянська Слобода відбувся “День призовника”, під час якого новобранці склали урочисту клятву рідній землі. Захід організували Чернігівський об’єднаний міський військовий комісаріат, військово-музичний центр Сухопутних військ Збройних Сил України та регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

В центрі села, на Алеї героїв, провести хлопців до війська прийшли їх батьки, школярі, ветерани, жителі Радянської Слободи та сусідніх селищ. Присутні поклали квіти до пам’ятника загиблим у Великій Вітчизняній війні. За українським звичаєм матері пов’язали своїх синів вишиваними рушниками-оберегами та дали батьківське напуття на гідну службу. Свято продовжилося в місцевій школі концертом артистів Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України. Концертні номери артистів і солістів чергувалися з виступами керівництва району, ветеранів та демонстрацією відеороликів про сучасне українське військо.

– Вже п’ятий рік поспіль ми проводимо подібні заходи військово-патріотичного виховання молоді. Наша мета не лише відродити славетні героїчні традиції минулого, а й показати, розповісти і донести до мешканців кожного села, що таке українська армія сьогодні. Результат цієї роботи можна побачити на призовному пункті – охочих поповнити лави Збройних Сил України в Чернігівському районі збільшилося вдвічі, – підкреслив міський військовий комісар полковник Володимир Кравчук.

Загалом під час цьогорічної призовної кампанії “Осінь-2013” з Чернігова та району буде відправлено до війська близько 100 призовників.