Військова делегація Європейського Союзу відвідала Севастополь

Сьогодні, 11 жовтня, військова делегація ЄС на чолі з Головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Патріком де Роз’є відвідала Севастополь. Після приземлення на військовому аеродромі “Бельбек” гості побували у Севастопольській бригаді тактичної авіації імені О. Покришкіна повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України.

Командир бригади полковник Юлій Мамчур розповів генералу Патріку де Роз’є про завдання, які виконують його підлеглі з охорони повітряного простору нашої держави. Члени іноземної делегації також ознайомилися з тактико-технічними характеристиками винищувачів МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені О. Покришкіна, з їхніми бойовими можливостями, оснащенням, озброєнням та оглянули спорядження військових льотчиків.

Крім того, військовій делегації Європейського Союзу продемонстрували тренажер для підготовки льотчиків, а генерал Патрік де Роз’є мав змогу особисто спробувати на ньому пілотувати літак МіГ-29 та вступити у двосторонній повітряний комп’ютерний бій з командиром бригади полковником Юлієм Мамчуром.

Після відвідання Севастопольської бригади тактичної авіації імені О. Покришкіна Повітряних Сил ЗС України військова делегація Європейського Союзу побувала у штабі Військово-Морських Сил Збройних Сил України, де генерал Патрік де Роз’є зустрівся з командувачем національного флоту адміралом Юрієм Іл’їним.

Також члени делегації ЄС поклали вінок до Меморіалу загиблим французьким воїнам під час Кримської війни 1854-1855 рр. Згідно з програмою перебування у Севастополі для іноземних гостей було організовано екскурсію до філії Національного військово-історичного музею України – Центрального військово-морського музею України та до Національного музею героїчної оборони Севастополя.