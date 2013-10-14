“Гетьман Сагайдачний” приступив до першого патрулювання в рамках операції НАТО

Фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний” з ґвинтокрилом КА-27ПР і підрозділом спеціального призначення зі штатним озброєнням на борту, 12 жовтня у складі багатонаціонального корабельного з’єднання приступив до виконання завдань операції “Океанський щит” в Аденській затоці. Український військовий корабель вже подолав кілька сотень морських миль в районі Аденської затоки і безпосередньо розпочав патрулювання разом з кораблями флотів США, Данії та Нідерландів.

Згідно чинному українському законодавству, завданнями національного контингенту, який під керівництвом контр-адмірала Андрія Тарасова бере участь в операції “Океанський щит”, є ведення спостереження за морським простором, а також демонстрація військово-морської присутності в районі проведення операції, захист, знешкодження та протидія піратським суднам і допомога цивільним суднам у разі необхідності, а також активний пошук піратів і озброєних грабіжників на морі і запобігання їхній діяльності шляхом затримання суден і арешту майна, супровід суден організації ООН, суден поставок гуманітарної допомоги та інших суден у разі звернення по допомогу.

Як повідомлялося, 24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” вирушив із Севастополя у тривалий морський похід з метою участі в північно-західній частині Індійського океану в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит” (на період до 3 січня 2014 року) і операції Європейського Союзу “EU NavFor Atalanta” (на період з 3 січня по 5 березня 2014 року). 4 жовтня корабель подолав Суецький канал і увійшов до басейну Індійського океану.