“Дні НАТО” у Харківському університеті Повітряних Сил

Протягом двох днів представники іноземної делегації, яку очолив помічник начальника штабу з планування Стратегічного командування НАТО з трансформації генерал-майор Джон Лілланд, ознайомилися із навчально-матеріальною базою вишу, поспілкувалися із військовослужбовцями та працівниками.

Всього понад 2000 осіб узяли участь у даному міжнародному заході.

– Основною метою візиту є підвищення рівня інформованості курсантів та педагогів видового вишу щодо сучасних завдань НАТО на нинішньому етапі її розвитку, стану військового співробітництва Збройних Сил України з організацією Північноатлантичного договору. Також обговорилит ініціативи Альянсу, в яких братимуть участь підрозділи вітчизняного війська, а також вдосконалення змісту навчальних програм із зазначеної тематики, – пояснив виконуючий обов’язки начальника університету полковник Андрій Алімпієв.

Напочатку тематичного заходу начальник штабу – перший заступник начальника університету військовий льотчик першого класу генерал-майор Олексій Котов провів презентацію стосовно багаторічної історії та освітніх напрацювань університету для іноземних гостей.

Під час роботи в Харківському університеті Повітряних Сил представники Північноатлантичного альянсу провели зустріч з військовослужбовцями університету, в ході яких обговорили сучасні тенденції Євроатлантичної інтеграції, зупинилися на сьогоденні НАТО тощо. В подальшому представники делегації НАТО продовжили свою роботу за 3 окремими тематичними напрямками. Так, у робочих групах відбулися дискусії щодо політики військового блоку стосовно країн-партнерів, концепції Сил реагування НАТО та професіоналізації Збройних Сил України.

– Робота делегації в стінах університету пройшла плідно і ефективно. Нам було дуже цікаво дізнатися про сучасні підходи до розвитку військових формувань країн Північноатлантичного договору та їхні підходи до підготовки льотних кадрів і фахівців протиповітряної оборони, – підсумував “Дні НАТО” генерал-майор Олексій Котов.

У свою чергу генерал-майор Джон Лілланд та члени закордонної делегації щиро подякували командуванню вишу за організацію їхньої роботи, а також відзначили відому українську гостинність.

Закінчився візит до університету врученням символічних сувенірів та фотографуванням із керівництвом університету на згадку.