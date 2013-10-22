Авіації Військово-Морських Сил України – 20 років

Основні заходи, присвячені цій події, тривають у смт Новофедорівка Сакського району АР Крим. Привітати морських льотчиків з ювілеєм прибули представники командування ВМС Збройних Сил України, районної адміністрації, ветерани, члени сімей військовослужбовців і численні гості з різних куточків країни та з-за кордону.

Виступаючи перед присутніми, тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС віце-адмірал Сергій Єлісєєв зазначив, що керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України вживає рішучих заходів із відновлення авіаційної техніки та забезпечення підготовки льотного складу. Зокрема, цього року проведені випробування і вперше в новітній історії вітчизняної морської авіації впроваджено унікальне десантне обладнання вертольота Мі-14, що значно збільшує його бойовий потенціал з десантування особового складу.

Активізовано роботи з підтримання технічної готовності та відновлення авіаційного парку за рахунок виконаних капітальних ремонтів, регламентних та контрольно-відновлювальних робіт на літаках і вертольотах. У листопаді поточного року морські авіатори планують отримати з заводу ще один відремонтований вертоліт Ка-27.

– Останніми роками вдалося збільшити інтенсивність підготовки льотного складу. Після тривалої перерви розпочато освоєння таких видів підготовки, як бойове застосування авіаційних засобів ураження по морських цілях і виконання польотів з палуби корабля. Середній наліт льотного складу збільшено до 45 годин, за останні два роки підготовлено на 1 і 2 клас 12 льотчиків і 8 штурманів, – відзначив віце-адмірал Сергій Єлісєєв.

Екіпажі літаків і вертольотів, підрозділи забезпечення Сакської морської авіаційної бригади зразково виконують визначені завдання бойової служби у ближній і дальній військово-морських зонах, здійснюють пошуково-рятувальне забезпечення, беруть участь у міжнародних навчаннях “Сі Бриз”, “Фарватер миру” та інших.

Кращі льотчики і техніки бригади на чолі з командиром загону майором Олександром Сурайкіним у складі національного контингенту несуть бойову службу у центральній частині Аденської затоки в рамках виконання операції “Океанський щит” на борту фрегату “Гетьман Сагайдачний”.

Присутні на святі мали можливість побувати на показі авіаційної техніки морської авіаційної бригади, оглянути експозиції Музею бойової слави Новофедорівки в Культурному Центрі та оглянути виставку моделей літальних апаратів.