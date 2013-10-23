Мукачівські контрактники стали ресторанними критиками

Як розповів заступник командира бригади з виховної роботи підполковник Євген Бондар, у проведенні контрольно-показової варки їжі взяли участь працівники ТОВ “Адмет-груп”, керівний склад підрозділів бригади та близько 150 військовослужбовців-контрактників, які виявили бажання скуштувати обідні страви у різноманітних варіаціях.

– Перехід Збройних Сил на комплектування підрозділів контрактниками вимагає від керівного складу створення гідних умов служби, в тому числі й щодо харчування особового складу. Саме тому ми запропонували організації, яка готує їжу нашим військовослужбовцям, розробити декілька варіантів обіднього меню та представити їх на розгляд. Нашу пропозицію підтримали, і в межах бюджету запропонували шість видів перших страв, сім видів других страв з м’ясом, сім видів салатів. Після того, як наші “критики” скуштували запропоновані страви, кожен мав можливість висловити власну думку, яка вплине на укладання обіднього меню. Хочу додати, що бажаючих обідати у військовій частині після цього заходу значно побільшало, – зазначив підполковник Євген Бондар.

Слід додати, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом в Збройних Силах забезпечуються безоплатним обідом з розрахунку 45 відсотків добового набору продуктів. Якщо ж в них немає бажання обідати в частині, то командирам військових частин дозволено виплачувати їм грошову компенсацію у розмірі вартості набору продуктів, який видається на приготування обіду.