Сумські кадети стали героями реаліті-шоу

Цей медіа-проект спрямований на підняття військово-патріотичного виховання молоді та престижу навчання у “Кадетському корпусі”, демонструє тенденції сучасної якісної української освіти, привертає увагу батьків і дітей до військового виховання. Програма створюється Сумською обласною телекомпанією та спеціалізованим військовим навчальним закладом за підтримки голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря.

– Основне завдання реаліті-шоу – показати, як живуть кадети за військовим розкладом, – повідомила автор ідеї проекту журналістка Сумської ОДТРК Анна Валевська. – Головні герої п’ятнадцятихвилинної передачі – кадети, їхні батьки, викладачі та вихователі. Ведучий програми – кадет 3-ї роти Влад Несторенко – не вирізняється дисциплінованістю, пише реп. За сюжетом програми хлопець проходить всілякі випробування, пристосовується до напіввійськового життя. Побачимо чи змінить армійський ритм його світогляд і зробить з нього справжнього чоловіка!

Програма виходить щотижня в ефірі обласного телеканалу “РТС”. Цього року заплановано 12 випусків. І в подальшому сумські телевізійники планують продовжувати популяризувати життя кадета та військову службу загалом в подібному проекті.

– Творчий колектив “військового шоу” вдячні голові Сумської облдержадміністрації за підтримку у зйомках передачі. І, звісно, програма не побачила б світ без сприяння керівника “Кадетського корпусу” генерал-майора Юрія Свідлова, – наголосила Анна Валевська.