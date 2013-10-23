Лебедєв: Україна й надалі залишатиметься надійним партнером НАТО

Під час засідання були обговорені питання оперативної обстановки та безпекової ситуації в Афганістані, економічної та політичної ситуації, стану передачі повноважень за безпеку в країні до Афганських національних сил безпеки та подальшого нарощування їх боєздатності, а також підготовки до президентських виборів у 2014 році.

У контексті підготовки майбутньої місії в Афганістані “Рішуча підтримка” учасники заходу обговорили та схвалили Стратегічну оцінку місії, розроблену військовим командуванням Альянсу. Також розглянули результати впровадження резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 (“Роль жінок в забезпеченні миру та безпеки”) під час проведення операцій та місій під проводом Альянсу і зроблено відповідну заяву.

Генеральний секретар НАТО у вступній промові зазначив про важливість зосередження міжнародних зусиль на продовженні надання всебічної підтримки Афганістану, забезпечення належного проведення демократичних президентських виборів у країні наступного року, посилення ролі та місця Афганських національних сил безпеки у забезпеченні миру та стабільності у цій країні, а також створення необхідних правових та організаційних умов для ефективного функціонування майбутньої місії НАТО “Рішуча підтримка”.

Міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що український персонал продовжуватиме свою діяльність в Афганістані з оптимізацією його чисельності та уточненням спеціалізації відповідно до визначених оперативних вимог і домовленостей з партнерами по коаліції. Він зазначив, що Україна підтримує стратегію місії “Рішуча підтримка”, винесену на розгляд міністрів оборони.

– Хочу запевнити, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером НАТО у справі підтримання миру та стабільності у світі, – підкреслив Міністр оборони України.

У рамках візиту до штаб-квартири НАТО Павло Лебедєв провів низку двосторонніх зустрічей. З міністрами оборони Польщі Томашом Семоняком та Литви Юозасом Олекасом були обговорені перспективи подальшої співпраці в оборонній галузі, у тому числі питання щодо створення спільної литовсько-польсько-української бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ.

З Міністром оборони Італії Маріо Мауро були обговорені напрями взаємодії миротворчого персоналу України та італійського контингенту у провінції Герат на заході Афганістану, а також пріоритетні напрямки двостороннього оборонного співробітництва.

Крім того, Міністр оборони України під час візиту до штаб-квартири Альянсу провів короткі робочі зустрічі з міністрами оборони США Чаком Хейглом, Туреччини – Ісметом Йилмазом, Вірменії – Сейраном Оганяном та Грузії – Іраклієм Алазанією.