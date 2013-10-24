Одеський гарнізон з дружнім візитом відвідала делегація Збройних сил Республіки Індія

Понад два десятки індійських офіцерів на чолі з генерал-майором Вінодом Кумар Пілаї у супроводі аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Індія в Україні комодора Сіддарта Санта ознайомились з історією, структурою і завданнями Повітряного командування “Південь” Повітряних Cил ЗС України, поспілкувались з керівництвом військового об’єднання та оглянули експозиції музею ПвК “Південь”.

Свою роботу в Одеському гарнізоні представники Збройних Сил Республіки Індія продовжили у Військовій академії. Тут представники іноземної делегації з тимчасово виконуючим обов’язки начальника навчального закладу генерал-майором Олегом Гуляком обговорили особливості підготовки офіцерських кадрів для вітчизняного війська та організацію навчального процесу у військовому виші.

– Ми вражені тим, що у стінах одного навчального закладу готуються як офіцери для бойових частин, так і фахівці з логістики. Цей досвід підготовки спеціалістів для різних видів та родів військ є досить цікавим для нас і потребує більш детального вивчення, – розповів генерал-майор Вінод Кумар Пілаї.

У Військовій академії індійські офіцери відвідали кафедри тактики, повітряно-десантної підготовки, оглянули Георгіївську залу, подивились репетицію військового оркестру та відвідали музей навчального закладу.

– Ми вражені усім побаченим, системою підготовки курсантів, інфраструктурою та матеріальною базою. Цей навчальний заклад можна назвати одним з найкращих серед тих, в яких мені довелось побувати, – відзначив підводячи підсумки візиту керівник індійської делегації.

На згадку про зустріч українські та індійські військовослужбовці обмінялися пам’ятними подарунками та сувенірами.