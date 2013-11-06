Оборонне відомство здійснює заходи щодо підвищення конкурентоспроможності військової служби на ринку праці України

Він зазначив, що сприяння в цьому питанні надасть прискорення темпів забезпечення військовослужбовців житлом, збільшення грошового утримання, можливість здобуття вищої освіти під час проходження військової служби за рахунок держави, унормування робочого дня та зміна укладу військової служби.

– З 1 вересня 2013 року відбувся черговий етап підвищення розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 40 %, – повідомив Володимир Можаровський. – До 1 липня 2014 року планується збільшити грошове забезпечення всіх категорій військовослужбовців в 2 рази.

Він наголосив, що Державною комплексною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року передбачено подальше підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Опрацьовується можливість підвищення їх посадових окладів до рівня державних службовців, збільшення окладів за військовим званням.

– Завдяки цим заходам, цього року кількість бажаючих проходити службу за контрактом суттєво зросла. Штатна чисельність військовослужбовців за контрактом з початку цього року збільшилася майже на 4 тисячі чоловік і становить близько 50 тисяч військовослужбовців. Це майже 60% від загальної кількості посад солдатів і сержантів, – підкреслив заступник Міністра оборони України – керівник апарату.

Він зазначив, що сьогодні війська спеціального призначення та армійської авіації Сухопутних військ, 4 авіаційних бригади Повітряних Сил вже комплектуються виключно військовослужбовцями за контрактом.

– 14 жовтня відправлено у запас останніх військовослужбовців строкової служби із лав Військово-Морських Сил. Таким чином, сьогодні ВМС вже повністю комплектують посади матросів, солдатів, сержантів і старшин виключно контрактниками, – наголосив Володимир Можаровський.