Школярі ознайомилися із підготовкою майбутніх офіцерів у Львові

Цього разу до військового вишу завітали більше 30 учнів молодших класів та вчителів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи №8 з поглибленим вивченням німецької мови.

Хлопці та дівчата разом зі своїми наставниками оглянули музей Академії. Зацікавлення у гостей викликали частини експозиції, присвячені історичним віхам діяльності закладу, українським військовим одностроям, сьогоденню військового вишу. Пізніше школярам продемонстрували зразки озброєння та військової техніки, які є на озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України.

Наприкінці візиту вчителі щиро подякували керівництву Академії сухопутних військ за можливість ближче познайомитися із підготовкою майбутніх офіцерів та висловили бажання частіше проводити подібні заходи для учнів їхньої школи з метою військово-патріотичного виховання молоді.