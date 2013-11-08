Відомий український поп-гурт DZIDZIO в армії

У Рівному відбулася зустріч, фото- й автографсесія військовослужбовців і членів їхніх сімей військових частин гарнізону з відомим співаком Дзідзьо (Михайлом Хомою) та його творчим колективом. Захід пройшов у рамках спільної програми ветеранської організації 55 окремого лінійно-вузлового полку зв’язку та Регіонального медіа-центру МО України (м. Львів) “Зірки популяризують службу в армії”.

– Мені не довелося проходити службу в Збройних Силах, але з новин я часто чую про наших військових і знаю про важливу справу, яку виконують люди в одностроях, – зазначив у вступному слові співак. – Мені приємно бачити, що серед представників такої серйозної професії багато шанувальників моєї творчості. Можливо, завдяки цьому в майбутньому з’явиться і хіт про армію.

Музиканти гурту DZIDZIO подарували присутнім веселий настрій від спілкування, автографи та компакт-диски зі своїм альбомом. А під кінець зустрічі усі бажаючі мали змогу сфотографуватися на згадку про чудову зустріч.

– Деколи навіть на роботі хочеться хоч на хвилинку абстрагуватися і морально відпочити, а особливо таких “музичних пауз” потребують представники однієї із найвідповідальніших професій – військові. Зустрічі з зірками шоу-бізнесу сприяють підвищенню настрою та морального стану військовослужбовців, зміцненню військових колективів, – зауважив голова ветеранської організації полку зв’язку майор у запасі Олександр Зайчук.

Військові також не відпустили артистів, як то кажуть, з порожніми руками. Так, Дзідзьо, Юлік і Лесик отримали в подарунок камуфльовану військову форму.