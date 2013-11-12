Курсант ХУПС Іван Данилішин – абсолютний чемпіон Кубку України з гирьового спорту

Арсеналом здобутків майбутнього офіцера може похвалитися не кожен гирьовик. Адже лише за три роки занять спортом він виборов три Кубки України та понад 30 медалей.

Професійно займатися спортом Іван розпочав під час навчання в ХУПС. Викладачі кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту помітили у курсанта хороші фізичні здібності та порекомендували спробувати себе у гирьовому спорті.

– На другому курсі я зробив перші спроби на важкоатлетичному помості. Після місячних занять тренер відмітив, що в мене є хороші задатки у цьому напрямку. Вже через три місяці тренувань я здобув звання кандидата в майстри спорту, а ще через чотири місяці – звання “майстер спорту”, – розповів курсант Іван Данилішин.

Неодноразово він здобував головні трофеї на змаганнях міського та обласного рівня. Це давало юнаку поштовх не зупинятися на досягнутому та фізично вдосконалюватися далі.

– Нашу секцію відвідують близько 20 курсантів, в тому числі й декілька дівчат. Однак найбільшу перспективу я помітив у Івана Данилішина. Після перших його виступів на помості я був впевнений, що у нього буде велике спортивне майбутнє, – розповів доцент кафедри фізичної підготовки та спорту, суддя міжнародної категорії, заслужений тренер України, голова колегії суддів Міжнародної Федерації гирьового спорту, доцент Борис Смірнов.

У 2011 році під час першого виступу Івана на Чемпіонаті України з гирьового спорту хлопець виконав норматив майстра спорту, зробивши 206 підйомів 32-кілограмової гирі у категорії до 90 кілограм. Так, за регламентом змагання кожен спортсмен повинен виконати дві вправи: підйом та поштовх гирі. На кожну вправу дається 10 хвилин. Тоді “кожедубівцю” вдалося стати вже бронзовим призером.

На досягнутому Іван не зупинився. Щоденні виснажливі тренування на спорткомплексі ХУПС “Зірка” дали плідні результати. На ІІІ курсі його трофеями стали Кубок України та титул Абсолютного Чемпіона на Міжнародному турнірі імені Івана Кожедуба. А згодом, ставши срібним чемпіоном Збройних Сил України, його зарахували до збірної команди України з гирьового спорту.

На ІV курсі Іван увійшов у трійку кращих гирьовиків під час міжнародних змагань у Киргизстані, де він представляв Збройні Сили України.

Нещодавно юнак привіз чергову перемогу з Івана-Франківська, де проходив Кубок України. Нове спортивне досягнення принесло нове звання – “абсолютний чемпіон України в поштовху гирі”.

За словами курсанта Івана Данилішина, завдяки останнім результатам він отримав ліцензію, яка надасть можливість виступити наступного року на Чемпіонаті Світу, який відбудеться в місті Тюмень Російської Федерації. Наразі він проходить активну підготовку до цих змагань.

– Своїми першими здобутками я завдячую своєму тренеру Борису Смірнову, який підтримав мене, допоміг повірити у свої сили та навчив хорошій техніці роботи на помості. Також хочу запевнити своїх наставників в тому, що й після випуску на новому місті служби не залишу улюблену справу, – підкреслив курсант Іван Данилішин.