На Дніпропетровщині визначили кращу батарею ППО Сухопутних військ ЗСУ

Участь у заключному етапі змагань взяли кращі підрозділи протиповітряної оборони, оперативного командування “Південь”, який представляв зенітний ракетний полк, що дислокується на Дніпропетровщині, 8 армійського корпусу, зенітний ракетний полк з Київщини та воїни-зенітники 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військах ЗС України.

Учасники Всеармійського конкурсу демонстрували свої теоретичні знання та практичну майстерність у трьох номінаціях: військово-професійній, військово-спортивній та злагодження дій підрозділів, у ході яких військовослужбовці виконували різні нормативи зі спеціальної, технічної, тактичної та ракетно-стрілецької підготовки.

Впродовж останніх двох діб конкурсу воїни-зенітники виконували умови третьої номінації “злагодженість дій підрозділу”. Військовослужбовці здійснили марш у заданий район та організували охорону та оборону базового табору. Впродовж ночі міць та надійність їхньої оборони перевірили диверсійно-розвідувальні групи. При надходженні ввідних про умовні втрати, військовослужбовці продемонстрували навички у наданні першої медичної допомоги та евакуації поранених з поля бою.

Зранку другого дня підрозділи виконали залікові навчальні стрільби з озброєння зенітних ракетних комплексів “Оса-АКМ” та бойові стрільби з зенітних установок ЗУ-23-2 при відбитті повітряного удару.

Нагороди, відзнаки та грамоти переможцям Всеармійських змагань та кращим військовослужбовцям вручив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов.

Вітаючи учасників конкурсу командувач виду Збройних Сил наголосив, що два роки поспіль у Збройних Силах України проводяться змагання на кращий підрозділ різних родів військ. У цьому році вже визначено кращі танковий та механізований взводи Збройних Сил України, а також кращу артилерійську батарею.

– Всі учасники конкурсу на кращу батарею протиповітряної оборони Сухопутних військ продемонстрували високий професіоналізм, належний рівень практичних навичок у володінні штатним озброєнням і воєнною технікою, – відзначив генерал-полковник Генадій Воробйов.

Переможцями конкурсу стали воїни-зенітники зенітної ракетної батареї зенітного ракетного полку оперативного командування “Південь”.