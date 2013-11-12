На Дніпропетровщині визначили кращу батарею ППО Сухопутних військ ЗСУ
Протягом десяти днів на базі Новомосковського загальновійськового полігону, що на Дніпропетровщині, проходив заключний етап конкурсу на кращу батарею протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України.
Участь у заключному етапі змагань взяли кращі підрозділи протиповітряної оборони, оперативного командування “Південь”, який представляв зенітний ракетний полк, що дислокується на Дніпропетровщині, 8 армійського корпусу, зенітний ракетний полк з Київщини та воїни-зенітники 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військах ЗС України.
Учасники Всеармійського конкурсу демонстрували свої теоретичні знання та практичну майстерність у трьох номінаціях: військово-професійній, військово-спортивній та злагодження дій підрозділів, у ході яких військовослужбовці виконували різні нормативи зі спеціальної, технічної, тактичної та ракетно-стрілецької підготовки.
Впродовж останніх двох діб конкурсу воїни-зенітники виконували умови третьої номінації “злагодженість дій підрозділу”. Військовослужбовці здійснили марш у заданий район та організували охорону та оборону базового табору. Впродовж ночі міць та надійність їхньої оборони перевірили диверсійно-розвідувальні групи. При надходженні ввідних про умовні втрати, військовослужбовці продемонстрували навички у наданні першої медичної допомоги та евакуації поранених з поля бою.
Зранку другого дня підрозділи виконали залікові навчальні стрільби з озброєння зенітних ракетних комплексів “Оса-АКМ” та бойові стрільби з зенітних установок ЗУ-23-2 при відбитті повітряного удару.
Нагороди, відзнаки та грамоти переможцям Всеармійських змагань та кращим військовослужбовцям вручив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов.
Вітаючи учасників конкурсу командувач виду Збройних Сил наголосив, що два роки поспіль у Збройних Силах України проводяться змагання на кращий підрозділ різних родів військ. У цьому році вже визначено кращі танковий та механізований взводи Збройних Сил України, а також кращу артилерійську батарею.
– Всі учасники конкурсу на кращу батарею протиповітряної оборони Сухопутних військ продемонстрували високий професіоналізм, належний рівень практичних навичок у володінні штатним озброєнням і воєнною технікою, – відзначив генерал-полковник Генадій Воробйов.
Переможцями конкурсу стали воїни-зенітники зенітної ракетної батареї зенітного ракетного полку оперативного командування “Південь”.