Розпочато цикл конференцій з планування українсько-американського навчання

В Одесі відкрилася початкова конференція з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2014” в дусі програми “Партнерство заради миру”. В заході взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Володимир Хижий, керівник американської делегації капітан першого рангу ВМС США Джон Мошер та керівник робочої групи Військово-Морських Сил ЗС України капітан 1 рангу Ігор Терьохін, представники інших запрошених країн.

Генерал-лейтенант Володимир Хижий зазначив, що досвід планування та проведення миротворчих навчань є вагомим чинником підтримання миру та стабільності в різних регіонах світу, а також забезпечення безпеки судноплавства в кризових районах.

– Міжнародні навчання “Сі Бриз” є одними із знакових та масштабних. Вважаю, що їх тематика відповідає актуальним проблемам українського флоту, відповідає сучасним викликам та загрозам, спрямованих, перш за все, на забезпечення безпеки й стабільності в Чорноморському регіоні, – зазначив генерал-лейтенант Володимир Хижий.

Керівник робочої групи Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Ігор Терьохін повідомив, що окрім виконання типових завдань додатково планується відпрацювати дії протимінних сил.

– Враховуючи досвід попередніх міжнародних навчань серії “Сі Бриз”, можу з впевненістю сказати, що спільна взаємодія на морі, повітрі й на березі обов’язково сприятиме підняттю професійного рівня українських моряків, – наголосив капітан 1 рангу Ігор Терьохін.