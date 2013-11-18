Фрегат “Гетьман Сагайдачний” здійснив перехоплення і огляд підозрілого швидкохідного судна

16 листопада корабель на відстані близько 7 кілометрів виявив підозрілий об’єкт – малорозмірну ціль. Човен довжиною близько 10 метрів рухався з великою швидкістю, на сигнали з корабля не відповідав.

Командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов, який при постійно підтримував зв’язок із командуванням тактичної групи кораблів, наказав визначеним силам контингенту провести перехоплення з подальшим оглядом підозрілого швидкохідного судна. За його командою з палуби корабля у повітря було піднято вертоліт, попереджено про можливу небезпеку усі цивільні судна, що знаходилися у районі.

Завдяки рішучим діям українського національного контингенту підозріле судно було вимушене застопорити хід. З борту вертольота Ка-27 здійснена фото- і відео фіксація дій. Загін спеціального призначення, що висадився з корабля на швидкохідних катерах, здійснив візуальний огляд судна, після чого піднявся на борт човна. Оглядовою командою були проведені процедури згідно з міжнародним морським законодавством. Штатну зброю під час проведення операції українські військові моряки не застосовували.

Як повідомлялося раніше, під час першого патрулювання в Аденській затоці фрегат “Гетьман Сагайдачний” надав термінову медичну допомогу в морі капітану одного з іноземних суден. Під час другого патрулювання український національний контингент попередив зближення підозрілого малорозмірного швидкісного судна з цивільним торгівельним судном.