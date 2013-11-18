Молоді воїни склали Військову присягу

Командир полку полковник Сергій Клявлін привітав 312 молодих військовослужбовців – кращих представників усіх регіонів та областей України – зі вступом до колективу елітної частини.

В рамках урочистостей відбулися плац-концерт у виконані оркестру почесної варти та показовий виступ батальйону почесної варти, показова демонстрація рукопашного бою у виконанні особового складу роти спеціального призначення, демонстраційний показ військової техніки та озброєння частини.

У військових частинах 8 армійського корпусу, який очолює генерал-лейтенант Петро Литвин, також відбулися урочисті церемонії складання Військової присяги молодим поповненням призову “Осінь-2013”.

Найбільш чисельний захід відбувся в 72 окремій механізованій бригаді, що дислокується в м. Біла Церква, де Військову присягу склали майже 100 військовослужбовців.

У 12 інженерному полку, що у м. Новоград-Волинський Житомирської області, де командиром полковник Микола Борисов, разом із солдатами строкової служби присягу на вірність українському народові склали 13 військовослужбовців військової служби за контрактом, які щойно підписали контракт та пройшли первинні збори.

65 молодих солдатів також склали Військову присягу у 26 Бердичівській артилерійській бригаді, якою командує полковник Андрій Маліновський. Після складання присяги воїнів благословив священнослужитель Свято-Михайлівського Собору отець Роман, а гостям було продемонстровано виступ-дефіле військового оркестру та показова демонстрація стройових прийомів у виконанні військовослужбовців, які щойно склали військову присягу.

Загалом цього дня у військових частинах 8 армійського корпусу склали Військову присягу більше 200 військовослужбовців. Крім самих солдатів, цей день запам’ятається також їх батькам, адже нещодавно вони відправили своїх дітей у військкомати, а тепер вже побачили дорослих і мужніх захисників Вітчизни.

Урочистості відбулися і у полках та бригадах повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних Сил України. Так, у Василькові на вірність народу України присяглися 95 військовослужбовців строкової служби та 12 військовослужбовців військової служби за контрактом, з яких 8 жінок.

Молодих захисників привітали зі знаменною подією у їх житті командири військових частин, представники ветеранських організацій, міста та духовенства, рідні і гості.

Загалом у частинах повітряного командування “Центр” Військову присягу склали більше 230 воїнів.