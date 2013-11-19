Командувач українських ВМС адмірал Юрій Іл’їн бере участь у конференції командувачів військово-морських сил країн-членів НАТО та партнерів
З 19 по 21 листопада Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн на чолі флотської делегації бере участь у конференції командувачів військово-морських сил країн-членів НАТО та партнерів (MARCOMET) у Лондоні.
Метою конференції є ознайомлення та участь в обговоренні основних аспектів оборонної політики та безпекової концепції Альянсу, інформації щодо поточних та перспективних військово-морських операцій, що проходять під егідою цієї організації.
Планується, що під час перебування у Лондоні керівник вітчизняного флоту проведе робочі зустрічі з керівництвом морських командувань Європейського Союзу і НАТО, командуванням ВМС США в Європі.
До складу делегації також входить представник відділу міжнародного військового співробітництва штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 2 рангу Максим Єршов.
Делегація ВМС ЗС України бере участь у зазначеному заході на запрошення та згідно з Індивідуальною програмою партнерства між Україною та НАТО на 2013 рік.