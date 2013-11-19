Командувач українських ВМС адмірал Юрій Іл’їн бере участь у конференції командувачів військово-морських сил країн-членів НАТО та партнерів

Метою конференції є ознайомлення та участь в обговоренні основних аспектів оборонної політики та безпекової концепції Альянсу, інформації щодо поточних та перспективних військово-морських операцій, що проходять під егідою цієї організації.

Планується, що під час перебування у Лондоні керівник вітчизняного флоту проведе робочі зустрічі з керівництвом морських командувань Європейського Союзу і НАТО, командуванням ВМС США в Європі.

До складу делегації також входить представник відділу міжнародного військового співробітництва штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 2 рангу Максим Єршов.

Делегація ВМС ЗС України бере участь у зазначеному заході на запрошення та згідно з Індивідуальною програмою партнерства між Україною та НАТО на 2013 рік.