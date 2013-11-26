Капітан Володимир Андрейчук здобув чергове визнання на Чемпіонаті світу з гирьового спорту

Участь у цих змаганнях взяли двісті спортсменів з 22 країн світу. Три дні йшла безкомпромісна боротьба за медалі, на помостах панувала жорстка конкуренція, завдяки якій спортсмени ставили нові світові рекорди.

Володимир здобув срібну нагороду в класичному двоборстві у ваговій категорії до 68 кг: поштовх двох 32 кг гир - 103 підйоми, ривок 32 кг гирі - 155 підйомів, сума двоборства - 180,5 очка.

Варто зазначити, що збірна команда України виборола також І місце в командній естафеті.

В підсумковому загальнокомандному заліку збірна команда українських гирьовиків здобула ІІ місце.

Довідка. Капітан АНДРЕЙЧУК Володимир Якович – Заслужений майстер спорту з гирьового спорту. 20-разовий чемпіон світу в особистому заліку, багаторазовий чемпіон світу в естафеті, рекордсмен світу; багаторазовий чемпіон Європи; багаторазовий чемпіон та призер міжнародних змагань, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів та Кубків України; рекордсмен України; член національної збірної команди України. Виступає за Навчально-спортивну базу літніх видів спорту Міністерства оборони України (м.Львів).