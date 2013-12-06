З нагоди 22 річниці Збройних Сил України у Києві та гарнізонах відбулися церемонії покладання вінків і квітів
14:08, 06 грудня 2013Військо
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Сьогодні, 6 грудня 2013 року, військовослужбовці, працівники Збройних Сил, ветерани відзначають 22 річницю української армії.
З нагоди професійного свята за місцями дислокації військових частин відбуваються урочисті церемонії покладання квітів до пам’ятників, меморіалів, пам’ятних місць.
Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, члени колегії Міністерства оборони України та керівники структурних підрозділів оборонного відомства взяли участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата, пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу Маршалу авіації Івану Кожедубу та до бюстів Героїв Радянського Союзу на Алеї Слави.
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