З нагоди 22 річниці Збройних Сил України у Києві та гарнізонах відбулися церемонії покладання вінків і квітів

З нагоди професійного свята за місцями дислокації військових частин відбуваються урочисті церемонії покладання квітів до пам’ятників, меморіалів, пам’ятних місць.

Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, члени колегії Міністерства оборони України та керівники структурних підрозділів оборонного відомства взяли участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата, пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу Маршалу авіації Івану Кожедубу та до бюстів Героїв Радянського Союзу на Алеї Слави.