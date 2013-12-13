Медична служба національного контингенту в Косово отримала сучасний реанімобіль

Транспортний засіб, який був вкрай необхідний для медичної служби українського підрозділу багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR марки “FORD Transit”, укомплектований всіма необхідними для транспортування, мобілізації та реанімаційними пристроями, діагностичним устаткуванням, апаратом штучної вентиляції легень, дефібриляторами та іншим сучасним обладнанням для надання невідкладної допомоги хворим.

– Найголовнішою відмінністю реанімобілів типу “С” від “В” є їхнє оснащення, що дає можливість надавати всю необхідну реанімаційну допомогу просто на місці, покращити умови транспортування хворих у лікувальні заклади навіть на далекі відстані, – зазначив начальник медичної служби – начальник медичного пункту національного контингенту капітан медичної служби Борис Андронатій.

Це не просто машина для транспортування хворого – це автомобіль вищого класу, що в першу чергу підтримує основні життєві ознаки потерпілого, який перебуває навіть у вкрай важкому стані. Зокрема, дефібрилятор, на відміну від такого ж у класі “В”, має функції кардіомонітора який дозволяє спостерігати за станом хворого та автоматично спрацьовує в разі зупинки серця.

Також важливим, на думку медичних фахівців контингенту, є просторість карети.

– Сучасна система кондиціювання та додатковий обігрів створюють необхідний температурний режим у реанімобілі. Тут є можливість вільного та легкого доступу лікаря до хворого, і все необхідне для проведення реанімації знаходиться під руками, – розповів фельдшер медичного пункту старший прапорщик В’ячеслав Яцишен.

Варто зазначити, що це поки єдина карета швидкої допомоги такого типу у Збройних Силах України, а також багатонаціональних силах KFOR .

– Подібна допомога і турбота керівництва Збройних Сил України дасть можливість вивести медичну службу національного контингенту на якісно новий рівень, а всім військовим медика нашого підрозділу – працювати ще краще, більш оперативно та ефективно виконувати свої функціональні обов’язки. Такий “подарунок”, дійсно, давно очікуваний і дуже необхідний для нашої медичної служби, – зазначив командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв.

Також слід додати, що з метою забезпечення більш якісного виконання миротворчих завдань, парк інженерного підрозділу національного контингенту багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR поповнив сучасний фронтальний автонавантажувач марки НК-422.