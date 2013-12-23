У Новоград-Волинському на базі 30 окремої механізованої бригади відбулися заняття з організації бойової підготовки

На одному з навчальних місць слухачам був представлений варіант розміщення ротної тактичної групи у районі зосередження, звичайному підліску. Під ногами – замерзла багнюка, навкруги – невпорядковані чагарники. Вочевидь, що саме так і буде виглядати район розташування бойового підрозділу в реальних умовах у цю пору року.

Командир армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин звернув увагу офіцерів, що заняття на даному місці є показовим, але ніякої “показухи” ніхто не побачить:

– Тут немає заздалегідь заготовлених позицій, немає доріжок, посипаних піском, адже зосереджувати увагу в бойовому навчанні підрозділів потрібно не на цьому. Серед питань, які розглядатимуться, будуть нові елементи, – відзначив командир армійського корпусу.

Керівником заняття виступив особисто командир 30 окремої механізованої бригади гвардії полковник Олександр Нестеренко. Були показані варіанти розміщення техніки з урахуванням особливостей місцевості та маскування її табельними і підручними засобами, порядок інженерного обладнання району розташування підрозділу та порядок дій під час ведення спостереження, відбиття повітряного нападу, а також інші питання, що стануть актуальними під час реального виконання завдань ротною тактичною групою. Активне застосування сигнальних та імітаційних засобів створювало обстановку, близьку до бойової.

Варто зазначити, що 30 окрема механізована бригада є повністю контрактною, та протягом останніх років отримала досвід у навчаннях та заходах бойової підготовки, завдяки чому практичні дії особового складу були досить впевненими.

В подальшому учасники занять мали нагоду спостерігати варіанти проведення тактичної вправи з офіцерами на місцевості та виконання вправи стрільби зі стрілецької зброї за ускладненим тактичним сценарієм.

На завершення занять генерал-лейтенант Петро Литвин заслухав доповіді командирів військових частин щодо питань організації бойової підготовки та затвердження планів на 2014 навчальний рік.