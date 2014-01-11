Відбір кандидатів до вступу в полтавський військовий ліцей розпочнеться 1 квітня

Вступні іспити для учнів, які закінчили сьомий клас загальноосвітніх шкіл, пройдуть у період з 2 по 15 червня, а для випускників дев’ятих класів – з 23 червня по 5 липня.

У 2014 – 2015 роках до навчального закладу планують набрати майже тисячу ліцеїстів. Відбір проводитиметься на підставі вивчення особових справ юнаків, а зарахування – за результатами вступних іспитів із загальноосвітніх дисциплін, медичного обстеження та професійно-психологічного відбору. Навчання буде безкоштовним.

Планується, що ліцей забезпечуватиме не тільки здобуття повної загальної середньої освіти, а й здійснюватиме допрофесійну військову підготовку. З цією метою у тижневий розклад ліцеїстів буде включено 4-5 занять з предмету “Захист Вітчизни”. Тож після випуску з навчального закладу вони матимуть пільги під час вступу до військових вишів.

Полковник Ігор Міцюк повідомив, що зараз у військовому ліцеї триває робота з підбору викладацького складу. Загалом планується, що у ліцеї викладатимуть понад 90 учителів.