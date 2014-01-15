Фрегат ВМС України “Гетьман Сагайдачний” в рамках операції ЄС “Аталанта” завершив перше патрулювання в Аденській затоці
Національний контингент у складі екіпажу фрегату Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний”, підрозділу спеціального призначення і вертолітного загону у період з 05 по 15 січня в рамках операції Європейського Союзу “Аталанта” (“EU NAVFOR ATALANTA”) провів перше патрулювання в коридорі безпеки та прибережних районах Сомалі в Аденській затоці.
Під час патрулювання персонал національного контингенту на борту українського флагмана виконав усі основні практичні заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства у визначених районах.
Сьогодні, 15 січня, корабель зайшов до порту Джибуті (Республіка Джибуті), де екіпаж має відпрацювати заходи з логістичного забезпечення. Зокрема, поповнити запаси, обслужити матеріальну частину та забезпечити дозвілля особового складу.
Слід зазначити, що завданням національного контингенту під час участі в операції ЄС “Аталанта” є запобігання та протидія проявам піратства, захист цивільних суден, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми, попередження та втручання у спроби здійснення актів піратства або озброєного пограбування, взаємодія з країнами, структурами та організаціями, що представлені у регіоні, для боротьби з актами піратства.
Довідка. 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.
В операції “Океанський Щит” фрегат “Гетьман Сагайдачний” виконував завдання, пов’язані з охороною торговельного судноплавства у міжнародному рекомендованому транзитному коридорі. Одночасно частиною місії фрегату були такі завдання, як розвідка, моніторинг надводної обстановки та проведення рекогносцировки впродовж узбережжя північної частини Сомалі.
З 3 січня до 5 березня 2014 року фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” з персоналом національного контингенту на борту у складі екіпажу корабля, підрозділу спеціального призначення та вертолітного загону розпочав участь в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.