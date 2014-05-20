У Брюсселі відбулося засідання Спільної робочої групи Україна — НАТО

Під час засідання глава української делегації Секретар Ради національної безпеки й оборони України Андрій Парубій ознайомив присутніх з безпековою ситуацією в Україні, окреслив проблемні питання та шляхи їх вирішення, а також напрямки інтенсифікації співробітництва України з НАТО. Він підтвердив налаштованість нового Уряду України на демократичний розвиток держави та зазначив, що одним з ключових завдань на сьогодні є проведення виборів Президента України 25 травня цього року.

Заступник Міністра оборони України Ігор Кабаненко та представник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Віктор Назаров поінформували учасників засідання про завдання, які сьогодні вирішує керівництво Міноборони щодо зміцнення оборонних спроможностей української армії, хід проведення антитерористичної операції на сході нашої держави та досвід, отриманий українськими військовими. Було також прозвітовано про роботу, яка здійснюється оборонним відомством щодо отримання матеріально-технічної допомоги від країн-членів Альянсу.

Учасники засідання наголосили на важливій ролі України у забезпеченні миру та безпеки в Європі та світі, запевнили делегацію України у всебічній підтримці, а також зазначили про готовність до подальшої інтенсифікації співробітництва з Україною у вирішенні кризи та реформуванні національного сектору безпеки й оборони.

Представники країн-членів НАТО повідомили про готовність направити радників у спільно визначених сферах, які надаватимуть консультативно-дорадчу допомогу Міноборони та іншим структурам в ході їх реформування відповідно до сучасних стандартів.

Під час перебування у штаб-квартирі НАТО Андрій Парубій провів робочу зустріч з Александром Вершбоу, під час якої сторони обговорили ситуацію в нашій державі, її вплив на розвиток європейської та регіональної безпеки, а також обмінялися думками щодо напрямів подальшої співпраці у сфері безпеки й оборони.