Українські військові не допустили прориву терористичних груп з кільця оточення

Не зважаючи на це, терористи не припиняють спроб вирватися з оточення.

В ніч з 21 на 22 травня бойовики здійснили спробу прорвати кільце оточення у двох місцях – у районі кордону з Російською Федерацією (Станично-Луганський район Луганської області) та в районі блокпоста поблизу населеного пункту Ольгіно, що в 40 кілометрах на південь від Донецька. Злочинці мали на меті захопити місто Волноваха.

Українські військовослужбовці мужньо прийняли бій. Терористи обстрілювали блокпост зосередженим вогнем з важкого озброєння – гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.Попри щільний вогонь з боку терористів, українським бійцям вдалося дати відсіч та втримати блокпост. Не зважаючи на спроби терористів вирватися з оточення, кільце довкола них постійно звужується.

Внаслідок бою є загиблі з обох боків та поранені. На місце події було негайно направлено санітарний транспорт для надання невідкладної медичної допомоги пораненим та евакуації їх до військово-медичних закладів.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України висловлює глибоке співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.