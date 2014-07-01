Рада розширила коло осіб, що є учасниками бойових дій

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення зміни до ст. 6 закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (щодо розширення кола осіб, що є учасниками бойових дій)” (№ 4022а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 303 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом визначено, що учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних сил України Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління Державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених, відповідно до закону України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівники підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередньо участь в АТО у районах її проведення у порядку, встановленому законодавством України.

Порядок надання статусу учасника бойових дій цих особам, категорії таких осіб і терміни їхньої участі у забезпеченні і проведенні АТО, а також райони АТО визначає Кабінет міністрів України.