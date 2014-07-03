У лікарні помер прикордонник, поранений в пункті пропуску "Новоазовськ"
19:58, 03 липня 2014Військо
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В одній з лікарень Донецької області помер прикордонник, поранений під час обстрілу терористами пункту пропуску "Новоазовськ".
Прикордонник помер від важких поранень / фото cheap-trip.eu
Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає "Українська правда".
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"В одній з центральних районних лікарень Донецької області констатована смерть прикордонника. Він помер в результаті важких поранень черевної порожнини", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомлялося, в ніч на 2 липня терористи обстріляли з міномета пункт пропуску "Новоазовськ" в Донецькій області. Тоді один військовий загинув, 4 отримали поранення, ще 4 були поранені на підходах до пункту.
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