У Києві показали світлини військових журналістів із зони АТО

Підтримку в організації виставки надали Міністерство оборони України, Управління преси та інформації Міноборони України, Благодійна фундація «Відкриті серця України» та Молодіжна громадська організація «Київський клуб «Червона Зірка».

Автори робіт — безпосередні учасники антитерористичної операції — українські військові журналісти Олексій Дмитрашківський, Віктор Гром, Владислав Волошин, Олексій Мазепа, Олександр Васильченко, Владислав Селезньов. Фотографам вдалося відтворити картини протистоянь воїнів Збройних Сил та інших силових структур України, починаючи з анексії Криму у лютому-березні 2014 року, та продовжуючи фотокадрами звільнення від терористів Донецької та Луганської областей.

9 липня 2014 року, продовжуючи експозицію фотографій, біля приміщення музею також з’явився банер розміром 6,6×4 м, котрий вміщує біографічні дані про понад 200 українських військових-героїв, полеглих у боях на сході України протягом березня — червня. Це — загиблі Кримського півострова, блокпостів Слов’янська, боїв під містами Краматорськ, Красний Лиман, Металіст, Щастя, у небі над Луганськом. Шкода, що деякі дані не супроводжуються фотографіями. «З часом портрети всіх наших полеглих у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність військових будуть розміщені на банері. Країна має знати героїв в обличчя. Пам’ять про них житиме вічно», — зазначають працівники музею.

Невдовзі буде виготовлений спеціальний банер з матеріалами про військових, які загинули під час АТО у липні. Сподіватимемося, що він буде значно менших розмірів у порівнянні з першим. Хоч війна є непередбачуваною і наслідки втрат осягнути важко, маємо надію на краще, і бажаємо хлопцям, які зараз перебувають в АТО, повернутися незабаром додому переможцями, живими та здоровими.