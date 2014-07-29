З Харкова в зону АТО направили понад 430 тонн бронетанкового майна

Центр забезпечення бронетанковим майном, що розташований на Харківщині, продовжує займатися цілодобовим постачанням до районів проведення АТО різних агрегатів та систем для бронетехніки.

Отримання, зберігання та поставка матеріальних засобів до армійських підрозділів — головні завдання цієї установи.

З успіхами сил антитерористичної операції і швидким просуванням підрозділів на сході України прискорився й ритм роботи військового колективу.

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"З моменту початку АТО на схід країни до частин ВДВ, механізованих та інших підрозділів направлено близько 200 вантажівок із бронетанковим майном, що загалом склало понад 430 тонн. Від гумових патрубків до півторатонних танкових двигунів цілодобово направляються з наших сховищ на Донбас. Ми, так би мовити, доставляємо у війська засоби для бронетехніки і діємо за принципом: «заявка-склад-підрозділ»", — розповів начальник центру підполковник Василь Буряк.

За словами командування частини, свою діяльність фахівці з логістики в місцях зосередження військ, постійно координують з ремонтно-відновлювальними підрозділами. В результаті такого тандему, танки, бронетранспортери чи бойові машини десанту, що вийшли з ладу, вдається швидко ставити на хід.

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"Для поліпшення обліку матеріальних цінностей в зоні АТО, розгорнуто польові склади бронетанкового майна. В таких місцях безпосереднім зберіганням і видачею матеріальних цінностей займаються військовослужбовці Центру забезпечення бронетанковим майном", — додав Буряк.