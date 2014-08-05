Автомобілісти Харкова придбали медичну апаратуру для лікування поранених в АТО

Так, представники Харківського клубу автомобілістів придбали медичне обладнання для лікування поранених в зоні АТО військовослужбовців, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Ми зателефонували командуванню військово-медичної установи та поцікавилися в чому саме є потреба. З’ясувалося, що є необхідність в апаратурі для лікування очей. Тому, ми замовили необхідне майно і, тим самим, зміцнили "потенціал" офтальмологічного відділення", - повідомив представник клубу Максим Ржевський.

За словами командування ВМКЦ Північного регіону, це перша благодійна допомога, яка надійшла саме для лікарів-офтальмологів. Під наглядом останніх перебуває чимало поранених в зоні АТО бійців. Тому лікарі, як й інші, працюють у посиленому режимі. Нове обладнання, в першу чергу, буде застосовуватися в ході лікування та реабілітації поранених військовослужбовців, які прибули з Донбасу. Загальна сума необхідного обладнання склала понад 80 тис. грн.

Окрім цього, це вже друга матеріальна допомога, яка надійшла військовим лікарям від Харківського клубу автомобілістів. У липні вони привезли спеціалізовані меблі для потреб пацієнтів та персоналу клініки ушкоджень ВМКЦ Північного регіону. Приблизна сума благодійної допомоги тоді склала понад 100 тис. грн.