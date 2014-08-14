Десантники і піхотинці блокують східну частину Луганська

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, підрозділи військ АТО зазнали шість обстрілів з боку терористів.

Читайте такожТерористи здійснюють контратаки відразу за кількома напрямами - Тимчук«Двічі було обстріляно аеродром Луганськ. Вогнем з мінометів та БМ 21 «Град» було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоаннівка. Також під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які висунулись та почали закріплюватися у заданому районі», - поінформували в прес-центрі, підкресливши, що з боку Російської Федерації позиції українських військ обстрілювали теж двічі.