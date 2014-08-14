Десантники і піхотинці блокують східну частину Луганська
09:17, 14 серпня 2014Військо
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Українські десантники у взаємодії з піхотинцями продовжують виконання бойових завдань в районі населених пунктів Новосвітлівка, Хрящувате щодо блокування східної частини міста Луганськ.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, підрозділи військ АТО зазнали шість обстрілів з боку терористів.
Читайте такожТерористи здійснюють контратаки відразу за кількома напрямами - Тимчук«Двічі було обстріляно аеродром Луганськ. Вогнем з мінометів та БМ 21 «Град» було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоаннівка. Також під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які висунулись та почали закріплюватися у заданому районі», - поінформували в прес-центрі, підкресливши, що з боку Російської Федерації позиції українських військ обстрілювали теж двічі.
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