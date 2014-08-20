Курсанти Військової академії в Одесі відпрацьовують завдання з військово-прикладних видів спорту

Так, під час тренувань з прикладного плавання та рукопашного бою, майбутні офіцери відпрацювали навчальні завдання індивідуально та у складі підрозділу. Вони долали 100 метрову дистанцію на воді у польовій формі одягу з автоматом, занурювались у довжину, а також надавали першу медичну допомогу бойовому товаришу, який потонув.

За словами начальника кафедри теорії та організації фізичної підготовки Військової академії полковника Ігоря Овчарука, впровадження до навчального процесу військово-прикладних видів спорту сприяє професійній підготовці майбутніх командирів, виконанню ними бойових задач.

Читайте такожКурсанти Військової академії візьмуть участь у військовому параді в Парижі "Головною метою при цьому залишається найширше залучення курсантів до занять фізкультурою та спортом, зміцнення здоров’я, які «цементують» згуртованість військових колективів, тренують в особового складу волю й цілеспрямованість, формують психологічні якості, що безумовно, сприяє підвищенню рівня бойової готовності кожного військовослужбовця й кожного підрозділу", - зазначив полковник.

За його словами, сьогодні вкрай необхідно повною мірою володіти новими методиками фізичного виховання, які спрямовані на суворий розподіл навантажень й отримання максимально ефективного результату.