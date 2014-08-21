Порошенко зустрівся з миколаївськими десантниками: "Маємо бути єдині, як ніколи"

Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав 79 окрему аеромобільну бригаду Високомобільних десантних військ ЗС України у Миколаєві.

Президент високо оцінив внесок десантників 79 бригади у звільнення багатьох територій Донецької і Луганської областей від терористів.

"Саме на вас, десантників, лягло основне завдання і основна відповідальність зі звільнення українських міст. Десантники завжди виконують найважливіші, найскладніші завдання", — підкреслив Президент.

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Глава Держави подякував військовим за мужність та героїзм.

Петро Порошенко заявив, що він та весь український народ завжди пам’ятатимуть героїзм тих, хто віддав за державу найдорожче — життя.

Президент підкреслив, що для перемоги та досягнення миру українському народу необхідні єднання та підтримка.

"Маємо бути єдині, як ніколи. В єднанні сила. Ніхто, крім нас! — підписуюсь під кожним словом цього девізу аеромобільних військ", — заявив Порошенко.

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Глава держави вручив державні нагороди військовослужбовцям, а також ордер на квартиру родині загиблого воїна. Президент також передав документи на броньовану машину «швидкої допомоги», яку створено на базі БТР-70. Машина виготовлена на Миколаївському бронетанковому заводі концерну «Укроборонпром».

"Впевнений, він врятує не одне життя", — сказав Президент.

Петро Порошенко подякував волонтерам і персонально Юрію Бірюкову за зусилля, спрямовані на підтримку українських військових, підвищення захисту і боєздатності воїнів.

Командир 79 окремої аеромобільної бригади полковник Олексій Шандр вручив Президенту символ бригади ВДВ і тільник.