«Спортивні медики» щодня проводять комплекс заходів із реабілітації учасників АТО

Кожного дня «спортивні медики» за допомогою лікувальної фізкультури проводять низку реабілітаційних заходів із військовослужбовцями-учасниками АТО, які проходять лікування у медичному закладі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

За словами медиків, вогнепальні поранення супроводжуються значними функціональними розладами, що призводить до тривалої втрати працездатності. Після ампутації кінцівки відбувається перебудова рухових навичок, розвивається комплексоторне пристосування, можливості якого визначаються переважно силою і витривалістю м’язової системи. Тому вкрай важливо за допомогою лікувальної фізкультури пораненим військовим проводити також і низку реабілітаційних заходів. Це надає можливість більш швидко і повноцінно відновити здоров’я та попереджує ускладнення після отриманих поранень, сприяє підвищенню ефективності терапії хворих.

Для реабілітації учасників АТО, медики відділення застосовують лікувальну та профілактичну гімнастику, механотерапію, гідрокінезотерапію, дозовану ходу та навіть спортивні ігри.

"В мирний час в медичній реабілітації практично не було пацієнтів котрі отримали вогнепально-осколкові поранення або вибухові травми. Але фаховий рівень спеціалістів відділення дозволив якісно проводити свої функціональні обов’язки з даною категорією військовослужбовців", — розповіла завідувач відділення Євгенія Римар. «Спортивні» лікарі займалися вже з понад сотнею поранених, а це — понад декілька різноманітних процедур та методик на одну особу. При проведенні ЛФК навантаження суворо дозоване, вправи спеціально підібрані для кожного індивідуально", — зазначила Євгенія Римар.

Інструктори-методисти відділення, застосовують все, що з’являється в лікувальній фізкультурі корисного та новітнього, та самі додають у процес лікування власні методичні розробки. Всі вони мають вищу категорію, є майстрами або кандидатами в майстри спорту.

Варто зазначити, що за час існування лікувального закладу, завдяки спеціалістам відділення десятки тисяч пацієнтів повернулися до повноцінного життя.