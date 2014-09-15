14 поранених учасників АТО відбули до Литви для подальшого лікування

Напередодні відльоту до Дніпропетровська прибув Аташе Литви з питань оборони Міндаугас Квікліс, а також литовські медики. Військова делегація відвідала обласну клінічну лікарню імені І. Мечникова, де проходили лікування важкопоранені військовослужбовці, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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За словами лікарів, 5 пацієнтів знаходяться у задовільному стані, (поранення хребта, кінцівок, черевної порожнини тощо), 4 - середньої важкості (переважно поранення м’яких тканин), 4 - у важкому (травми кінцівок), та один військовослужбовець знаходиться у вкрай важкому стані (серйозне поранення печінки). Серед поранених пацієнтів є представники ВДВ, окремих механізованих бригад, батальйонів територіальної оборони Міністерства оборони та добровільних батальйонів Національної гвардії.

Слід зазначити, що усі витрати на транспортування поранених до Литви та надання там їм кваліфікованої медичної допомоги взяла на себе приймаюча сторона. Підготовку документів та віз взяла на себе Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Планується, що наступного тижня 15 поранених учасників АТО відбудуть для подальшого лікування до Естонії.