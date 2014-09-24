Перший заступник міністра оборони перевірив забезпечення підрозділів, які поповнили мобілізовані військовослужбовці

У Житомирському гарнізоні з робочим візитом працював перший заступник міністра оборони Іван Руснак. У розташуванні управління командування 8 армійського корпусу сухопутних військ збройних сил пройшла нарада з керівним складом військових частин гарнізону, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Івана Руснака особливо цікавили питання забезпечення підрозділів особового складу, який поповнив лави збройних сил у зв’язку з частковою мобілізацією, озброєнням та військовою технікою, необхідним майном, на яких етапах проводиться бойова підготовка з ними, чи дотримано усіх соціально-правових гарантій відмобілізованих військовиків.

Варто зазначити, що на даний час військовослужбовці військових частин корпусу продовжують виконувати завдання як на південно-східних рубежах нашої країни, так і проходять бойове злагодження на військових полігонах. Згодом про хід мобілізації на Житомирщині доповів обласний військовий комісар полковник Микола Залесський.

В ході наради першого заступника міністра оборони цікавили і проблемні питання, які є на сьогодні, та шляхи їх вирішення, яка потрібна допомога від представників відомства.