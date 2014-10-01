Курсанти Одеської національної морської академії стажуватимуться на флотах провідних країн ЄС

На даний час троє курсантів навчаються в коледжі королівських Військово-морських сил Великобританії. Нещодавно після стажування на кораблі ВМС Італії в Середземному морі вже повернулися двоє курсантів.

Ще шестеро з наступного тижня розпочнуть вивчення італійської мови в рамках підготовки до наступного стажування у 2015 році. Водночас група курсантів інтенсивно вивчає французьку мову — наступного року вони вирушать до Франції для навчання у одному з військових вузів цієї країни.

Читайте такожУ курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. Кожедуба триває льотна практикаЦього року для підготовки офіцерів для ВМС ЗС України на перший курс навчання набрано понад дев’яносто юнаків. При цьому майже шістдесят першокурсників — військовослужбовці-контрактники, десятеро з них брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни.