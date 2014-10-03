При виході з Іловайська загинули 108 військовослужбовців

Про це повідомив журналістам міністр оборони Валерій Гелетей після наради в Міноборони за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

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"Немає таємниці, скільки в нас загинуло людей при виході з Іловайська. На сьогоднішній день ця цифра, яку ми передали - 108 осіб ", - сказав міністр, уточнивши, що засекреченими є тільки прізвища та адреси загиблих.

Міністр зазначив, що дані стосовно правоохоронців та бійців добровольчих батальйонів у Міноборони відсутні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили командування підкріплення. Тим не менш, за словами бійців, потрібна допомога так і не надійшла.

Російські військові обстріляли коридор, по якому по домовленості повинні були виходити українські бійці. Українські військовослужбовці понесли значні втрати.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих в полон українських військових досі немає.