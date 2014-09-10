Перші офіційні дані про загиблих під Іловайськом: не менше 200 осіб

Генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив, що біля Іловайська загинули не менше 200 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема повідомив, відповідаючи на питання журналістів, перед розширеним засіданням уряду.

"Не менше 200 людей загинули під Іловайськом", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в "Іловайському котлі" загинуло не більше 100 українських військових. Про це писав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов після спілкування з командирами батальйонів, які вийшли з оточення під Іловайськом.

У той же час, поранений на Донбасі сотник Майдану Володимир Парасюк повідомляв, що під Іловайськом загинули не менше 500 українців, а бійці батальйону "Миротворець" заявляли, що в трагедії загинули до 1200 військових.

3 вересня стало відомо, що 87 тіл загиблих під Іловайськом вже доставили до Запорізької області.

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Як повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривали із 18 серпня. Кілька українських батальйонів тривалий час перебували в оточенні бойовиків і російських військових біля цього міста й просили про підмогу.

29 серпня президент Росії Володимир Путін закликав «ополчення Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.

Прес-служба батальйону "Донбас" повідомляла, що вранці 29 серпня силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути.

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Українські бійці почали виходити з оточення 30 серпня. По них було відкрито вогонь.

Точних даних про загиблих і взятих у полон українців під Іловайськом немає.

4 вересня було створено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування подій біля Іловайська, яку очолив депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко.

Військова прокуратура розслідує факт оточення сил АТО в районі Іловайська за статтею про недбале ставлення до військової служби.