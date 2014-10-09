Морська піхота відпрацьовує дії щодо забезпечення безпеки громадян

Так, 8 жовтня, в районі населеного пункту Овідіополь, що на Одещині, підрозділ морської піхоти у взаємодії зі структурними підрозділами Овідіопольського районного відділу Управління МВС України в Одеській області розпочав низку заходів, головною метою яких є створення додаткових умов, які б сприяли забезпеченню безпеки громадян.

В рамках зазначених заходів морські піхотинці разом з працівниками міліції з відома місцевих органів влади утворили в районі виконання поставлених завдань спільні рухомі блокпости, узгодили питання щодо спільного патрулювання. При цьому підрозділами використовується як броньована, так і автомобільна техніка. Підтримку підрозділів з повітря здійснює морська авіаційна бригада українських ВМС.

Спільні дії з місцевими органами влади також передбачають і культурні заходи: зустрічі військових моряків з учнями загальноосвітніх шкіл району, виступ колективу Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України на одній з площ населеного пункту, роботу із залучення на військову службу за контрактом на Українському флоті.