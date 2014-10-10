Бойовики 35 разів обстріляли позиції сил АТО і намагались штурмувати аеропорт

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО. "Найбільша кількість обстрілів зосереджена на мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктах, що розташовані поблизу Дебальцевого та Щастя. Бойовики переважно використовують міномети та стрілецьку зброю", - уточнюється в повідомленні.

Читайте такожРНБО: Розширення зони АТО не планується (карта)

"Напередодні зранку була спроба штурму донецького аеропорту. Атака відбита, стратегічний об’єкт під нашим контролем", - йдеться в повідомленні прес-центру.

Ситуація в районі Маріуполя стабільна.

Силами Національної гвардії СБУ, іншими силовими підрозділами проводяться оперативні заходи, спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп, підкреслили в прес-центрі АТО.