На сайті iGov запустили дві нові послуги для держреєстрації бізнесу

Українські ІТ-волонтери спільно з Міністерством юстиції запустили 2 нові послуги для державної реєстрації бізнесу на онлайн-порталі iGov у рамках боротьби з корупцією та вдосконалення бізнес-процесів у державних органах.

Про це повідомив координатор волонтерського проекту iGov, керівник ІТ-напрямку найбільшого банку України «ПриватБанк» Дмитро Дубілет на прес-конференції в УНІАН.

«Відсьогодні ми запускаємо дві нові послуги, які є найбільш масовими і найбільш затребуваними згідно з опитуваннями українців – це державна реєстрація СПД (суб'єкта підприємницької діяльності – УНІАН) - приватного підприємства та державна реєстрація юридичної особи», - сказав він.

Дубілет уточнив, що послуги держреєстрації будуть доступні для всіх громадян України.

«Цю послугу ми запустили через Дніпропетровську обладміністрацію через районні адміністрації цієї області. Але завдяки тому, що вона є екстериторіальною, ця послуга буде доступна для підприємців і компаній по всій Україні», - зазначив Дубілет.

Присутній на прес-конференції глава Міністерства юстиції Павло Петренко додав, що завдяки спрощенню процедури реєстрації бізнесу та нерухомості Україна минулого року піднялася на 13 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, зайнявши 83-тє місце. Наступного року, згідно з прогнозами міністра, Україна також зможе піднятися в рейтингу на 10 пунктів.

«Я впевнений, що незабаром Україна увійде до трійки лідерів у Європі з електронного уряду. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо це зробити», - сказав він.

Найближчим часом, за словами Петренка, в електронному вигляді будуть також надані послуги, пов'язані зі зміною виду діяльності та зміною директора підприємства.

Крім того, Петренко додав, що в майбутньому планується синхронізувати онлайн-портал iGov з Мін'юстом.

«Можна буде це робити тут, на сайті iGov, і на сайті Міністерства юстиції дзеркально», - зазначив він.

Також міністр додав, що менш як за рік Мін'юст спільно з ІТ-волонтерами перевели в електронний режим більш як 50% державних послуг. За даними Петренка, на сьогодні понад 1 млн українців використовують платні онлайн-сервіси.

«Ми створили право вибору та електронну можливість для кожного громадянина України у себе вдома отримати електронну послугу», - зазначив він.

Петренко також повідомив, що на сьогодні Дніпропетровська область є лідером в Україні щодо впровадження електронних держпослуг.

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голік, який також був присутній на прес-конференції, повідомив, що на сьогодні Дніпропетровська область надає 194 державні послуги в режимі онлайн.

«Завдання, яке поставив нам Резніченко (голова Дніпропетровської облдержадміністрації – УНІАН) до кінця року – 100% послуг має бути в електронному вигляді», - сказав Голік.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України змогли отримувати державні послуги в електронному форматі без особистої взаємодії з держорганами.

25 березня 2016 року Дмитро Дубілет повідомив, що міжнародні компанії PricewaterhouseCoopers, Ward Howell і Talent Advisors проведуть технічний аудит інтернет-порталу з надання електронних держпослуг iGov, результати якого в майбутньому дадуть змогу передати волонтерський ресурс у відання держави. При цьому замовниками аудиту виступають Transparency International і Міністерство економіки.

Минулого року Кабінет міністрів України заявив про намір до 2017 року запровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується запровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.