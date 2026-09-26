Місяць міг 'народитися' за кілька годин: вчені ошелешили відкриттям

Нові комп'ютерні моделі показали, що після зіткнення Землі з Тейєю Місяць міг сформуватися не за сотні років, а всього за кілька годин.

Місяць, імовірно, сформувався набагато швидше, ніж вважали раніше. Нове моделювання показало, що після зіткнення Землі з планетою розміром із Марс – Тейєю – супутник нашої планети міг утворитися лише за кілька годин, пише National Geographic.

Учені вже давно вважають, що Місяць виник унаслідок гігантського зіткнення на ранньому етапі розвитку Сонячної системи. Однак нові розрахунки дослідників із Південно-Західного дослідницького інституту та Університету Аризони показали, що важливу роль у цьому процесі могли відіграти температура і механічна міцність Тейї. Результати дослідження опублікували в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Для нових розрахунків дослідники використали сучасні обчислювальні моделі, які враховують механічну міцність планетарних тіл.

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У попередніх симуляціях Землю та Тейю для спрощення розглядали як рідини. Вважалося, що твердість настільки великих тіл не має суттєвого значення під час зіткнення. Однак нові моделі показали протилежне.

"Ми не знали напевно, чи має це значення для Місяця. Коли ми провели моделювання, виявилося, що це насправді має велике значення", – розповіла керівниця дослідження Адін Дентон.

На результат впливає і температура. Гарячий матеріал небесного тіла слабший, ніж холодний, тому стан Тейї на момент зіткнення міг суттєво змінити сценарій формування Місяця.

Місяць міг народитися за кілька годин

Одна з моделей відтворила класичний сценарій: після зіткнення навколо Землі утворився диск із пилу та уламків, з якого Місяць поступово сформувався шляхом акреції протягом кількох сотень років.

У цьому випадку Тейя вже була відносно холодною – температура становила близько 127 градусів за Цельсієм.

Але інша модель дала зовсім інший результат. Вона показала, що Місяць міг сформуватися всього за кілька годин.

Для такого сценарію Тейя мала бути переважно твердою, але водночас дуже гарячою. Розрахунки передбачають температуру її поверхні близько 1730 градусів за Цельсієм. За таких умов поверхня могла бути розплавленою, тоді як глибші шари через високий тиск залишалися твердими.

Саме температура та пов'язана з нею механічна міцність, як показало нове моделювання, могли визначити, наскільки швидко після зіткнення сформувався Місяць.

Де могла подітися Тейя

Нові розрахунки також можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти, коли саме відбулося зіткнення Землі з Тейєю.

Окреме питання полягає в тому, чому склад Землі та Місяця настільки схожий. Одне з пояснень полягає в тому, що Земля і Тейя сформувалися в подібних частинах Сонячної системи.

При цьому новий сценарій не суперечить попереднім теоріям про те, що залишки Тейї можуть перебувати глибоко всередині Землі.

Згідно з новими розрахунками, значна частина мантії Тейї могла сформувати Місяць, тоді як її ядро та решта мантії злилися із Землею. Це означає, що частини давньої планети могли залишитися глибоко всередині нашої планети й донині.

Інші цікаві новини про Місяць

Як писав УНІАН, питання про те, кому належить Місяць, ще донедавна здавалося радше сюжетом для наукової фантастики. Однак із наближенням нової ери освоєння супутника Землі воно набуває цілком практичного значення. Постійні місячні бази, видобуток ресурсів і боротьба за перспективні ділянки поверхні змушують держави та юристів знову звертатися до міжнародних угод, укладених понад пів століття тому.

На формальному рівні відповідь залишається простою: жодна держава не володіє Місяцем. Основою сучасного космічного права є Договір про космос 1967 року, який уклали в розпал холодної війни США та СРСР. Документ забороняє державам привласнювати небесні тіла шляхом проголошення суверенітету, окупації чи іншими способами.

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