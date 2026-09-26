Україна закликає до негайного припинення вогню, але РФ цього не хоче, - Буданов

Україна публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення вогню, але Росія вкотре демонструє, що вона не готова до цього. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.
"Уже зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: "Україна закликає до негайного припинення вогню"", – сказав Буданов.
За словами голови ОП, позиція РФ залишається протилежною. Він наголосив, що Москва не демонструє готовності погодитися на припинення вогню і продовжує вигадувати нові причини, чому цього не має статися зараз.
"Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз", – додав Буданов.
Голова ОП також заявив, що війна в кінцевому підсумку має завершитися. Він зазначив, що вона триває вже занадто довго.
"Прийде час, коли їй має настати кінець", – підкреслив Буданов.
Крім того, голова ОП зазначив, що США відіграють важливу роль у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість рухатися до миру.
"З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все, що від нас залежить, щоб цей мир настав", – сказав Буданов.
Чи закликав Трамп Зеленського зустрітися з Путіним у Москві
Раніше Bloomberg повідомляло, що цього тижня президент Дональд Трамп знову закликав президента України Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Агентство повідомило, що Зеленський відхилив цю пропозицію.
Пізніше радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що інформація Bloomberg є недостовірною.