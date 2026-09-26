Україна закликає до негайного припинення вогню, але РФ цього не хоче, - Буданов

За словами Буданова, Росія зараз дуже відверто заявляє, що не готова до миру.

Україна публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення вогню, але Росія вкотре демонструє, що вона не готова до цього. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.

"Уже зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: "Україна закликає до негайного припинення вогню"", – сказав Буданов.

За словами голови ОП, позиція РФ залишається протилежною. Він наголосив, що Москва не демонструє готовності погодитися на припинення вогню і продовжує вигадувати нові причини, чому цього не має статися зараз.

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"Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз", – додав Буданов.

Голова ОП також заявив, що війна в кінцевому підсумку має завершитися. Він зазначив, що вона триває вже занадто довго.

"Прийде час, коли їй має настати кінець", – підкреслив Буданов.

Крім того, голова ОП зазначив, що США відіграють важливу роль у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість рухатися до миру.

"З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все, що від нас залежить, щоб цей мир настав", – сказав Буданов.

Чи закликав Трамп Зеленського зустрітися з Путіним у Москві

Раніше Bloomberg повідомляло, що цього тижня президент Дональд Трамп знову закликав президента України Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Агентство повідомило, що Зеленський відхилив цю пропозицію.

Пізніше радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що інформація Bloomberg є недостовірною.

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