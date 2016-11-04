ПриватБанк лідирує серед банків у топ-20 найбільших платників податків України

ПриватБанк залишається єдиним представником банківського сектора в топ-20 найбільших платників податків України, що опубліковано “Вісником державної фіскальної служби”. За даними видання, за 9 місяців 2016 року найбільшим комерційним банком уплачено податків та зборів більше, ніж усіма державними банками разом.

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За інформацією ДФС, ПриватБанк у третьому кварталі цього року збільшив свої платежі на 14% порівняно з третім кварталом 2015 року, що дозволило банку підтвердити лідерство серед всіх банков у рейтингу найбільших платників податків країни. Так, за 9 місяців 2016 року загальний обсяг податкових платежів банку становить 3,159 мільярда гривень, крім того платежів у Пенсійний та соціальні Фонди - 477,6 мільйона гривень.

Також, за даними банку, за 9 місяців 2016 року ПриватБанк перерахував до Фонду гарантування вкладів фіз. осіб понад 1 мільярд гривень, підтвердивши статус найбільшого донора фонду. Як повідомила прес-служба банку, порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансування ФГВФО з боку ПриватБанку збільшився на 22% (з 846 760 455 гривень за 9 місяців 2015 року до 1 032 865 386 гривень на 1 жовтня 2016 року).