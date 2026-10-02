Росіяни збили власний вертоліт Мі-8, який тікав від українських дронів, – ЗМІ

Російський Су-35 збив вертоліт, сприйнявши його за український БПЛА.

Росіяни втратили ще один вертоліт Мі-8 разом із трьома членами екіпажу. Як пише Telegram-канал Fighterbomber, вертоліт, за попередньою інформацією, був збитий російською ППО.

"Вчора ми втратили ще один Мі-8 разом з екіпажем. Причини я називати не буду. Причина класична, яку людство навряд чи коли-небудь подолає, незважаючи на ШІ, роботів, нейромережі, "свої-чужі" та інші дива науки й техніки", – пише Fighterbomber.

Як пише Exilenova+, вертоліт виводили з майданчика через загрозу безпілотників. При цьому виводили його в той самий бік, куди летіли українські БПЛА.

Відео дня

У результаті російський Су-35 збив вертоліт, помилково прийнявши його за ворожий БПЛА.

Втрати російської авіації

На початку вересня повідомлялося, що українські дрони вразили російські вертольоти Мі-35 та Мі-8 на аеродромі "Таганрог-Центральний".

А через кілька днів Сили оборони вразили низку важливих цілей противника. Зокрема, у Новоросійську було вражено кораблі, а в Анапі – палубний винищувач Су-33 та вертоліт Мі-8.

ЗМІ писали, що в Росії планують виготовити 72 вертольоти Мі-8 у 2026–2027 роках, що вдвічі перевищує поточні темпи випуску. Такі темпи виробництва дадуть РФ можливість компенсувати раніше понесені втрати Мі-8. Однак малоймовірно, що в Росії зможуть виготовити необхідну кількість вертольотів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: