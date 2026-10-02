Росіяни зруйнували вже третій датацентр в Києві за останні дні

Датацентри - критично важливі вузли інтернет-зв'язку.

Внаслідок атак російських окупантів було зруйновано датацентр dline, розташований за адресою вулиця Предславинська, 28 в столиці. Про це компанія-власниця датацентру повідомила в коментарі "Громадському радіо".

В компанії повідомляють про припинення роботи станом на 1 жовтня і додають, що усі сервіси та дані клієнтів перенесено на резервні майданчики.

Загалом dline.ua став вже третім датацентром, який заявив про зупинку роботи після російських атак за останні декілька днів. Зокрема, ворог раніше кілька разів атакував датацентр Cosmonova, який був змушений припинити роботу.

Відео дня

Удари Росії по датацентрах – останні новини

Днями російські окупанти посилили удари по датацентрах і телекомунікаційних об’єктах в Україні. Це призвело до перебоїв з інтернетом у Києві. Датацентри забезпечують обчислювальну потужність та відповідають за зберігання даних для вебсайтів, корпоративних систем і широкого спектра онлайн-сервісів. Без них практично неможливо завантажити жоден сайт чи додаток.

Напередодні зазнав критичних пошкоджень від ворожих ударів і повністю припинив роботу датацентр "Парковий" в Києві. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, заявили в компанії. В датацентрі підкреслюють, що працівники не постраждали. Дані клієнтів "Паркового" розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: